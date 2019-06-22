«Пять машин, три трупа». Очевидец поделился фото смертельного ДТП близ Степановки

В Сети появилась информация о страшной аварии на федеральной трассе М-5 близ села Степановка Бессоновского района Пензенской области.

Пост опубликовали вечером 22 июня в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«Ужасная авария на М-5 (Степановка), три трупа. Пошел на обгон, не справился с управлением», — написал очевидец ДТП.

В комментариях появились подробности произошедшего от других свидетелей аварии.

«Пять машин, лобовое. Какой-то джип, в нем — труп один, вроде. Машина — в лепешку, впереди — женщина, ребенок. Не знаю, живы ли. Проехали это место навстречу с небольшим интервалом. Три реанимации, пожарная, спасатели, ДПС», — рассказал подписчик Александр.

Отметим, официальной информации о наличии, количестве и состоянии пострадавших, а также о количестве машин-участников ДТП и его причинах нет.