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В страшной аварии в Каменском районе погибла молодая женщина

23 июня в 11:40 926 просмотров
«Пенза-Тамбов» в Каменском районе произошло смертельное ДТП. Личности пострадавших установлены.

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На дороге «Пенза-Тамбов» в Каменском районе произошло смертельное ДТП. Личности пострадавших установлены.

Автомобили Toyota под управлением 63-летнего мужчины и Lada Vesta, за рулем которой был 32-летний водитель, столкнулись в 5.20 на 206-м километре дороги, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибла 33-летняя женщина, которая сидела в салоне Lada. Также пострадали оба водителя, 38-летний пассажир иномарки и 26-летняя пассажирка отечественной легковушки.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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