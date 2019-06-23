В страшной аварии в Каменском районе погибла молодая женщина

Автомобили Toyota под управлением 63-летнего мужчины и Lada Vesta, за рулем которой был 32-летний водитель, столкнулись в 5.20 на 206-м километре дороги, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибла 33-летняя женщина, которая сидела в салоне Lada. Также пострадали оба водителя, 38-летний пассажир иномарки и 26-летняя пассажирка отечественной легковушки.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.