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Специалисты составили список сладостей, от которых не толстеют

23 июня в 12:59 4062 просмотра
, которые не нанесут вред фигуре.

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Эксперты составили список десертов, которые не нанесут вред фигуре.

Как пишет runews24.ru, лидирующую строчку в списке занимает горький шоколад, 10−15 граммов которого не только не навредят, но и помогут от головной боли. Затем идут зефир и пастила, но их лучше есть с утра и до 100 граммов.

На третьей строчке — молочный коктейль, который сделан из обезжиренного молока и свежих фруктов. Четвертая строчка досталась пудингам и желе с натуральными ягодами, фруктами или соками.

Кроме того, в этот список вошли мармелад, мед, цукаты и марципан. Эксперты отмечают, что употреблять их в пищу нужно в умеренном количестве.


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