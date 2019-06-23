Специалисты составили список сладостей, от которых не толстеют

Как пишет runews24.ru, лидирующую строчку в списке занимает горький шоколад, 10−15 граммов которого не только не навредят, но и помогут от головной боли. Затем идут зефир и пастила, но их лучше есть с утра и до 100 граммов.

На третьей строчке — молочный коктейль, который сделан из обезжиренного молока и свежих фруктов. Четвертая строчка досталась пудингам и желе с натуральными ягодами, фруктами или соками.

Кроме того, в этот список вошли мармелад, мед, цукаты и марципан. Эксперты отмечают, что употреблять их в пищу нужно в умеренном количестве.