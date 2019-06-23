Работы по строительству новой школы в Арбеково идут по графику

Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил строящуюся школу в 6-м микрорайоне Арбеково и детский сад на улице Макаренко.

Работы по возведению здания школы идут в соответствии с графиком. В настоящее время здесь укладывают перекрытия третьего этажа. Подрядная организация приступила к благоустройству территории, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Ввод школы в эксплуатацию позволит организовать учебный процесс для 800 юных жителей микрорайона. Важно, что дети смогут получать образование в новом, комфортном, оснащенном современным оборудованием здании, которое располагается рядом с домом, — отметил по итогам визита Виктор Кувайцев.

Он поручил не снижать темпов работ, чтобы сдать объект в установленные сроки.

Также мэр побывал на улице Макаренко. Там завершены строительно-монтажные и отделочные работы детского сада. Ведется уборка территории и подготовка помещений детского сада. Градоначальник дал ряд поручений по благоустройству участка.