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Работы по строительству новой школы в Арбеково идут по графику

23 июня в 13:18 328 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил строящуюся школу в 6-м микрорайоне Арбеково и детский сад на улице Макаренко.

Работы по возведению здания школы идут в соответствии с графиком. В настоящее время здесь укладывают перекрытия третьего этажа. Подрядная организация приступила к благоустройству территории, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Ввод школы в эксплуатацию позволит организовать учебный процесс для 800 юных жителей микрорайона. Важно, что дети смогут получать образование в новом, комфортном, оснащенном современным оборудованием здании, которое располагается рядом с домом, — отметил по итогам визита Виктор Кувайцев.

Он поручил не снижать темпов работ, чтобы сдать объект в установленные сроки.

Также мэр побывал на улице Макаренко. Там завершены строительно-монтажные и отделочные работы детского сада. Ведется уборка территории и подготовка помещений детского сада. Градоначальник дал ряд поручений по благоустройству участка.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/glava_administratsii_goroda_proveril_khod_rabot_po_stroitelstvu_uchrezhdeniy_obrazovaniya/

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