Пензенцам напомнили о массовом отключении воды

24 июня в Пензе отключат горячее и холодной водоснабжение. Приостановка работы одной из насосных станций, снабжающей водой более 300 многоквартирных домов и около 2000 частных домовладений, запланирована на 8.00.

Во время прекращения подачи воды ресурсоснабжающие организации намерены провести ревизию трубопровода, устранить утечки и отремонтировать проблемные участки. Водоснабжение будет приостановлено в домах в микрорайонах Райки, Бугровки, в Ближнем Арбекове а также на проспекте Победы. Планируется, что в дома пензенцев вода вернется не позднее 12 ночи, сообщает телеканал «Экспресс».

Напомним, воды не будет на ул. Ленина, Гагарина, Титова, Беляева, Циолковского, Крупской, Леонова, Шмидта, Ударной, Комсомольской, Докучаева и Кулибина.

Также без воды останутся дома на ул. 8 Марта, ул. Карпинского — нижняя часть, от ул. 8 Марта до ул. Громова, ул. Суворова — от ул. Кулакова до Глобуса, пр. Победы — от памятника до ул. Серпуховской, ул. Фурманова, ул. Вяземского, ул. Островского, Цыганский поселок, ул. Пугачева, ул. М. Бугровка, ул. Некрасова, ул. Бекешская (д. № 2−75), ул. Коммунистическая, ул. Ворошилова, ул. Пугачева, Райки.

Помимо этого, воды не будет в горбольнице № 1, на станции скорой помощи, областной детской больнице, медучреждении на ул. Гагарина, 24, туберкулезных диспансерах на ул. Суворова и в Автоматном переулке, в протезно-ортопедическом предприятии по ул. Некрасова и губернаторском лицее.