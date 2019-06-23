Мошенники выманивают деньги у пензенцев под новым предлогом (видео)

Телефонные мошенники отрабатывают новую легенду. Они по-прежнему представляются работниками банка, ведь именно так можно рассчитывать на доступ к данным по карточке, но теперь прикрываются не тем, что карту жертвы якобы взламывают, а тем, что по карте необходимо начислить бонусы. С первыми потерпевшими в Пензе уже работает полиция.

Владение информацией, обращение по имени и отчеству, грамотная, многословная речь. У жительницы Пензы и подозрений не возникло, что с московского номера позвонили вовсе не сотрудники банка. Мошенники рассказали историю про мифические бонусы.

«Сказали, что у вас не начисляются баллы за ваши покупки, они уже скопились, их надо перечислить на карту. Для этого нужен номер карты, я им продиктовала. Это длилось все долго, поступало несколько звонков, они коды называли, я должна была эти коды подтверждать», — поделилась женщина.

При этом пожилая жительница Пензы не называет себя доверчивой, о мошенниках, которые звонят и представляются работниками банка, прекрасно слышала, но догадалась, что на ней отработали новую легенду похищения денег слишком поздно.



«Когда женщина сообщила запрашиваемую информацию, она увидела, что с ее счетов были списаны 35 тысяч рублей. При поступлении очередного звонка от оператора, гражданка поинтересовалась, почему на ее счетах не осталось денег. Она пояснил, что счета обнулились, но заверила, что в скором времени денежные средства снова поступят», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Женщина сразу обратилась в банк, а после — в полицию. Ее сотрудники предупреждают: не доверяйте незнакомцам данные своих банковских карт, не открывайте ссылки, вложенные в SMS-сообщения от обычных абонентов, и не сообщайте коды из SMS от банка, ведь таким образом вы предоставите мошенникам доступ к своим средствам. Вместо этого следует либо попросить время на размышление и прервать разговор или сообщить о том, что вы предпочитаете лично зайти в банк и решить вопрос, по которому вас беспокоят по телефону, сообщает телеканал «Экспресс».