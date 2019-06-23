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В Чаадаевке утонул молодой мужчина

23 июня в 16:39 232 просмотра

Следователи организовали проверку по факту смерти жителя Чаадаевки Пензенской области.

Установлено, что 33-летний мужчина вместе с женой и еще одной семейной парой отправились на озеро в Чаадаевке. Время было около десяти часов вечера.

После купания все, кроме мужчины, вышли из воды. Какое-то время на него никто не обращал внимания. Потом жена и друзья заметили, что он потерялся из поля зрения. Когда они так и не смогли найти товарища, вызвали полицию.

Спасатели нашли тело в водоеме только в обед следующего дня. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить все обстоятельства гибели мужчины.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1366958/

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