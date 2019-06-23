В Чаадаевке утонул молодой мужчина

Установлено, что 33-летний мужчина вместе с женой и еще одной семейной парой отправились на озеро в Чаадаевке. Время было около десяти часов вечера.

После купания все, кроме мужчины, вышли из воды. Какое-то время на него никто не обращал внимания. Потом жена и друзья заметили, что он потерялся из поля зрения. Когда они так и не смогли найти товарища, вызвали полицию.

Спасатели нашли тело в водоеме только в обед следующего дня. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить все обстоятельства гибели мужчины.