Пензенским школьникам рассказали правила спасения на воде

Семь человек, в том числе двое детей, утонули на водоемах Пензенской области с начала купального сезона. В большинстве случаев погибшие купались в необорудованных местах. Чтобы трагедия не повторилась, взрослым и школьникам рассказали о правилах поведения во время отдыха около водоемов.

Чтобы свести трагические случаи к минимуму, спасатели напомнили школьникам и взрослым основные правила поведения возле водоемов. В частности, не следует прыгать с обрывов, не проверив дно, заплывать за буйки, устраивать в воде опасные игры, а также отплывать далеко от берега. Если же человек начал тонуть, при спасении нужно учитывать его психологическое состояние.



Не купаться в необорудованных специальным образом местах — одно из главных правил, которое при каждой встрече спасатели напоминают школьникам. Тем более, что в этом нет необходимости. К новому купальному сезону в области подготовлены порядка двадцати пляжей.



«Основная задача — научить детей, как действовать на водных объектах, которые находятся на территории Пензенской области. для того, чтобы исключить их гибель», — сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Прежде всего, ребят учат самостоятельности — на случай, если придется столкнуться с водной стихией в одиночку. Такие встречи пройдут в большинстве школ области. Проект реализуют в рамках региональной программы «Научись плавать», сообщает телеканал «Экспресс».