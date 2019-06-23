Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
Выпускные вечера в пензенских школах прошли без происшествий
В Пензенской области увеличат зарплату учителям малочисленных школ
В пензенском филиале академии имени Хрулева состоялся выпуск курсантов
Пензенцев приглашают на выставку «Петр I и его город Санкт-Петербург»
Пензенскому художнику Анатолию Афанасьеву исполнилось 90 лет
Белозерцев пригласил в Пензу уфимских барабанщиков
Выпускные в пензенских школах будут невыездными
В Пензенской области утвердили список малокомплектных школ
ПГУ включили в 20-ку лучших вузов страны
Воронков поздравил пензенских выпускников с окончанием школы

Пензенским школьникам рассказали правила спасения на воде

23 июня в 17:14 226 просмотров
, в том числе двое детей, утонули на водоемах Пензенской области с начала купального сезона. В большинстве случаев погибшие купались в необорудованных местах. Чтобы трагедия не повторилась, взрослым и школьникам рассказали о правилах поведения во время отдыха около водоемов.

" data-title="Пензенским школьникам рассказали правила спасения на воде — Пенза-пресс, рунет за день">

Семь человек, в том числе двое детей, утонули на водоемах Пензенской области с начала купального сезона. В большинстве случаев погибшие купались в необорудованных местах. Чтобы трагедия не повторилась, взрослым и школьникам рассказали о правилах поведения во время отдыха около водоемов.

Чтобы свести трагические случаи к минимуму, спасатели напомнили школьникам и взрослым основные правила поведения возле водоемов. В частности, не следует прыгать с обрывов, не проверив дно, заплывать за буйки, устраивать в воде опасные игры, а также отплывать далеко от берега. Если же человек начал тонуть, при спасении нужно учитывать его психологическое состояние.

Не купаться в необорудованных специальным образом местах — одно из главных правил, которое при каждой встрече спасатели напоминают школьникам. Тем более, что в этом нет необходимости. К новому купальному сезону в области подготовлены порядка двадцати пляжей.

«Основная задача — научить детей, как действовать на водных объектах, которые находятся на территории Пензенской области. для того, чтобы исключить их гибель», — сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Прежде всего, ребят учат самостоятельности — на случай, если придется столкнуться с водной стихией в одиночку. Такие встречи пройдут в большинстве школ области. Проект реализуют в рамках региональной программы «Научись плавать», сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...