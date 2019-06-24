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В Госдуме предлагают отменить штрафы за тонировку

24 июня в 08:26 296 просмотров
, который предлагает отменить штрафы за тонировку стекол авто.

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Ряд депутатов Госдумы внес на рассмотрение законопроект, который предлагает отменить штрафы за тонировку стекол авто.

Как сообщает РИА Новости, авторы законопроекта считают, что тонировка — международная практика, потому что она позволяет снизить нагрузку на кондиционер летом, защитить от солнца и ослепляющего света фар встречных машин.

Также они считают, что из-за погрешностей не вся тонировка на машинах уже сейчас соответствует ГОСТу.

«Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70−72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно», — цитирует РИА Новости документ.


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