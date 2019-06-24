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Пензенец прятал ребенка в лесу и кормил «мусором»

24 июня в 08:57 306 просмотров
, которого, предположительно, похитил его отец.

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В Пензенской области обнаружили челябинского мальчика, которого, предположительно, похитил его отец.

Как сообщают СМИ, отец увез ребенка со двора дома в Челябинской области, где малыш жил вместе с мамой. Родственники сообщили о случившемся в полицию.

Мать мальчика высказывала предположения, что мужчина может поселиться с ребенком по религиозным убеждениям в землянке. Ребенка нашли в лесу Пензенской области.

«Когда сына нашли, он был весь мокрый, агрессивный и без обуви. Говорил, что давали есть какой-то «мусор» и требовали запивать его водой», — рассказала мать мальчика «Лайфу».

Отца маленького челябинца задержали.


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