В российских вузах могут сократиться бюджетные места

Правительство в докладе Федеральному собранию представило прогноз, в котором отмечается сокращение числа бюджетных мест в российских вузах на 17% к 2024 году. «Известия» ознакомились с документом.

Сейчас выпускники претендуют на 518,4 тыс. бюджетных мест, а в 2024 году, по прогнозу, их количество будет равняться 432,4 тыс. Отмечается, что абитуриентов при этом станет больше на 15%. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4.

Причины прогнозируемого изменения числа бюджетных мест в вузах в докладе не называются.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков пояснил «Известиям», что тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах, так как в бюджетах субъектов не хватает средств. По его словам, перспективная молодежь будет уезжать в крупные города.

В свою очередь директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская заметила, что способных абитуриентов готовы поддержать как крупные компании, так и сами университеты.