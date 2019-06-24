В России выросли госрасходы на закупку лекарств

В первом квартале 2019 года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, которые есть у «Известий».

Специалисты связывают рост расходов с включением новых дорогостоящих препаратов в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) и развитием программы онкологической помощи.

Из федеральной казны по программе ОНЛС в первом квартале потратили 13,3 млрд рублей — на 15,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета DSM Group. На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

Отмечается, что по программе ОНЛС и региональным льготам закупают лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП). С 2019 года в этот список попали 38 новых препаратов.