В России выросли госрасходы на закупку лекарств

Специалисты связывают рост расходов с включением новых дорогостоящих препаратов в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) и развитием программы онкологической помощи.
Из федеральной казны по программе ОНЛС в первом квартале потратили 13,3 млрд рублей — на 15,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета DSM Group. На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года.
Отмечается, что по программе ОНЛС и региональным льготам закупают лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП). С 2019 года в этот список попали 38 новых препаратов.