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В России выросли госрасходы на закупку лекарств

24 июня в 09:37 178 просмотров
, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, которые есть у «Известий».

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В первом квартале 2019 года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, которые есть у «Известий».

Специалисты связывают рост расходов с включением новых дорогостоящих препаратов в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) и развитием программы онкологической помощи.

Из федеральной казны по программе ОНЛС в первом квартале потратили 13,3 млрд рублей — на 15,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета DSM Group. На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

Отмечается, что по программе ОНЛС и региональным льготам закупают лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП). С 2019 года в этот список попали 38 новых препаратов.


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