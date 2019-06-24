В Пензенской области будут решать вопрос с жильем для врачей

Глава региона напомнил о том, что с 2015 года дефицит лекарственных средств сократился, но он по-прежнему есть.

«До конца года дефицит сократим до нуля. Поручаю министерству здравоохранения проанализировать ситуацию», — призвал Иван Белозерцев.

Он отметил, что президент Владимир Путин назвал 30 регионов, где есть проблемы по закупке жизненно важных препаратов, но Пензенской области в их числе нет. Тем не менее, в субъекте есть свои проблемы, уверен Иван Белозерцев.

«По сравнению с другими регионами, у нас острых проблем нет, у нас есть логистический центр, но люди обращаются. Поручаю министерству здравоохранения проанализировать ошибки других регионов, чтобы исключить их у нас», — поставил задачу губернатор.

Также он дал поручение и. о. вице-губернатора Ларисе Рябихиной еще раз обратить внимание на обеспечение жильем врачей, подключить к этой работе зампреда правительства Дмитрия Семенова и министра строительства региона Александра Гришаева.

«У компаний есть квартиры в свободном пользовании, почему бы нам не подумать и не поговорить с ними, чтобы они поучаствовали в торгах, которые мы объявим, и нам взять эти квартиры? Рассчитались бы за два года. Надо заниматься привлечением врачей и не потерять тех, кто только выпустился», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Министр Александр Гришаев отметил, что этим вопросом занимались, в Нижнем Ломове реализуется пилотный проект. Строится 30-квартирный дом, но даже после того, как врачам отдадут это жилье, потребность останется. Также он сообщил о том, что люди предпочитают идти не в строящееся, а в уже готовое жилье. А застройщики, отметил Александр Гришаев, готовы на рассрочку в короткие сроки, потому что финансовая ситуация — сложная.

Губернатор согласился с аргументами министра и поручил Ларисе Рябихиной за две недели предложить решение вопроса по области, в Пензе — раньше.

Также Иван Белозерцев напомнил о назначении на должность министра здравоохранения региона Александр Никишин. В настоящее время, по словам губернатора, он оформляет документы.

«Надеюсь, с его приходом многое поменяется. У него большой опыт работы, он возглавлял областную больницу им. Бурденко», — отметил глава региона.