В Пензенской области из-за засухи хотят ввести режим ЧС

Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.
«Две декады стоит жаркая сухая погода, наиболее сложная ситуация — с посевами в центральных и восточных районах. Зафиксирована почвенная засуха. Если ситуация продлится еще пять дней, будем просить о введении режима ЧС, чтобы иметь возможность получить господдержку на возмещение потерь сельхозпроизводителей», — рассказал он.
Губернатор Иван Белозерцев призвал поддержать людей, хозяйства которых несут потери из-за засушливой погоды.
«Еще раз соберитесь, обсудите, есть ли возможность ввести режим ЧС уже сейчас, хотя бы по ряду районов, чтобы компенсировать потери», — поручил он.