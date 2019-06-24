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В Пензенской области из-за засухи хотят ввести режим ЧС

24 июня в 10:09 318 просмотров
, где зарегистрирована почвенная засуха.

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24 июня в правительстве региона на оперативном совещании обсудили непростую ситуацию на пензенских полях, где зарегистрирована почвенная засуха.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

«Две декады стоит жаркая сухая погода, наиболее сложная ситуация — с посевами в центральных и восточных районах. Зафиксирована почвенная засуха. Если ситуация продлится еще пять дней, будем просить о введении режима ЧС, чтобы иметь возможность получить господдержку на возмещение потерь сельхозпроизводителей», — рассказал он.

Губернатор Иван Белозерцев призвал поддержать людей, хозяйства которых несут потери из-за засушливой погоды.

«Еще раз соберитесь, обсудите, есть ли возможность ввести режим ЧС уже сейчас, хотя бы по ряду районов, чтобы компенсировать потери», — поручил он.


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