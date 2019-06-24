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«Вся в тухлых наростах». Пензенец рассказал о больной рыбе в магазине

24 июня в 09:50 658 просмотров
, которая плавает в аквариуме одного из магазинов на улице Плеханова.

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Житель Пензы в Сети рассказал о больной рыбе, которая плавает в аквариуме одного из магазинов на улице Плеханова.

Пользователь опубликовал фотографию карпа в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что не в первый раз видит подобное.

«Вся в тухлых наростах. Часто в этом магазине больная рыба плавает, интересно, они ее потом моют и на еду пускают?» — написал автор поста.

Пользователи в комментариях подтвердили, что такая рыба плавает в аквариуме торговой точки очень часто.

«Они у них там всегда такие больные плавают. Причем, изначально рыба нормальная, а спустя несколько дней — вся в наростах», — написала Ольга.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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