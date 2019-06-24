«Вся в тухлых наростах». Пензенец рассказал о больной рыбе в магазине

Житель Пензы в Сети рассказал о больной рыбе, которая плавает в аквариуме одного из магазинов на улице Плеханова.

Пользователь опубликовал фотографию карпа в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что не в первый раз видит подобное.

«Вся в тухлых наростах. Часто в этом магазине больная рыба плавает, интересно, они ее потом моют и на еду пускают?» — написал автор поста.

Пользователи в комментариях подтвердили, что такая рыба плавает в аквариуме торговой точки очень часто.

«Они у них там всегда такие больные плавают. Причем, изначально рыба нормальная, а спустя несколько дней — вся в наростах», — написала Ольга.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора.