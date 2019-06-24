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Белозерцев: Надо активнее решать проблемы с обеспечением водой

24 июня в 10:25 146 просмотров
, связанной с обеспечением населенных пунктов региона чистой водой.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 24 июня на оперативном совещании поручил заняться решением проблемы, связанной с обеспечением населенных пунктов региона чистой водой.

Он отметил, что эта тема была одной из важнейших на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня.

«Перед «прямой линией» я проводил совещание, на котором этой проблеме было уделено много внимания. В этом году мне поступило 180 обращений по этой теме, а сколько за этим людей? Поручаю проанализировать работу по программе «Чистая вода», нам надо активнее решать проблему. Изучите, где есть перебои, где вода некачественная, где есть риски, что скважина выйдет из строя, где надо поменять насосы, где нужно строить новые водонапорные башни», — призвал губернатор.

Иван Белозерцев поручил заняться этой работой зампреду правительства Дмитрию Семенову, начальнику регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину и главам муниципальных образований.

Ранее информагентство сообщало о массовом отключении воды 24 июня. Список мест ее подвоза можно посмотреть здесь, список улиц, где подачу коммунального ресурса приостановили, — здесь.


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