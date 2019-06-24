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Взгляд, полный скорби. Пензенцы ищут дом котику с грустными глазками

24 июня в 10:20 178 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике с грустным взглядом.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике с грустным взглядом.

«Джун покорил волонтера взглядом, полным скорби, печали и тоски. Как вы помните, мест больше в нашем центре нет, да и мы очень устали. Девочки задерживаются на работе по несколько часов, приходится выходить тем, у кого законный отпуск. Как бы мы не любили животных, но спать, есть и немного отдыхать хочется всем, даже нам. Поэтому Джун сидит на передержке и надеется очаровать вас, чтобы быстрее уехать домой к любящему хозяину», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Полную информацию о малыше можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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