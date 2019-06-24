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Губернатор призвал строить в Пензенской области новые очистные сооружения

24 июня в 10:41 198 просмотров
, связанные с экологией

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24 июня на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев призвал решать проблемы, связанные с экологией

«Нам надо заниматься строительством новых очистных сооружений, модернизацией старых, получать федеральные субсидии», — поставил задачу глава региона.

Он поручил заняться этой темой и готовить проектно-сметную документацию региональному минлесзхозу и Госжилстройтехинспекции.

«Дмитрий Васильевич [Семенов], это ваша тема, медленно решаются эти задачи. Ни одной копейки субсидии не дадут, если не будет проекта. Давайте разработаем программу на пять-семь лет в рамках нацпроекта», — призвал Иван Белозерцев.

Губернатор также подчеркнул, что в регионе нужно повышать экологическую культуру.

«Что нам мешает проводить массовые экологические уроки, [Александр] Воронков [министр образования региона]? Не разовые акции, а регулярные. Нужно разработать программу, привлечь общественные организации», — отметил он.


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