Губернатор призвал строить в Пензенской области новые очистные сооружения

24 июня на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев призвал решать проблемы, связанные с экологией

«Нам надо заниматься строительством новых очистных сооружений, модернизацией старых, получать федеральные субсидии», — поставил задачу глава региона.

Он поручил заняться этой темой и готовить проектно-сметную документацию региональному минлесзхозу и Госжилстройтехинспекции.

«Дмитрий Васильевич [Семенов], это ваша тема, медленно решаются эти задачи. Ни одной копейки субсидии не дадут, если не будет проекта. Давайте разработаем программу на пять-семь лет в рамках нацпроекта», — призвал Иван Белозерцев.

Губернатор также подчеркнул, что в регионе нужно повышать экологическую культуру.

«Что нам мешает проводить массовые экологические уроки, [Александр] Воронков [министр образования региона]? Не разовые акции, а регулярные. Нужно разработать программу, привлечь общественные организации», — отметил он.