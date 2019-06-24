Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Молодые родители из Пензы рассказали, где лучше всего жить с детьми
В Пензенской области за сутки сгорело шесть машин
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
Белозерцев поручил проанализировать ситуацию с вывозом мусора
Пензенских медведей накормили мороженым. ВИДЕО
В Пензе обсудят улучшение инвестиционного климата
Губернатор призвал строить в Пензенской области новые очистные сооружения
Белозерцев: Надо активнее решать проблемы с обеспечением водой
Взгляд, полный скорби. Пензенцы ищут дом котику с грустными глазками
В Пензенской области из-за засухи хотят ввести режим ЧС
В Пензенской области будут решать вопрос с жильем для врачей
Белозерцев сообщил о новом назначении в пензенском правительстве
Обнародован список мест подвоза воды из-за масштабного отключения

В Пензе определятся с местом для музея поискового движения

24 июня в 10:49 146 просмотров

24 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании поручил определиться с местом расположения будущего музея поискового движения.

Глава региона напомнил о том, что на прошлой неделе встречался с представителями регионального отделения поискового движения России.

«Прошу [зампреда правительства Олега] Ягова разработать меры по поддержке движения. Также прошу Ягова и [Леонида] Иоффе [главный архитектор региона] встретиться с представителями реготделения и определиться с местом расположения музея, подключить городские власти. Тем более что в следующем году такая дата — юбилей Победы», — призвал Иван Белозерцев.

Напомним, встреча губернатора с представителями поискового движения прошла 22 июня в классической гимназии № 1 в формате «круглого стола».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...