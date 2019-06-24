В Пензе определятся с местом для музея поискового движения

Глава региона напомнил о том, что на прошлой неделе встречался с представителями регионального отделения поискового движения России.

«Прошу [зампреда правительства Олега] Ягова разработать меры по поддержке движения. Также прошу Ягова и [Леонида] Иоффе [главный архитектор региона] встретиться с представителями реготделения и определиться с местом расположения музея, подключить городские власти. Тем более что в следующем году такая дата — юбилей Победы», — призвал Иван Белозерцев.

Напомним, встреча губернатора с представителями поискового движения прошла 22 июня в классической гимназии № 1 в формате «круглого стола».