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Житель Пачелмского района получил срок за похищение денег сестры

24 июня в 10:52 86 просмотров

18-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области осудили за похищение денег с банковской карты сестры.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 8 марта молодой человек перевел с карты старшей сестры на свой счет 900 рублей. Через два дня он понял, что родственница ни о чем не узнала, и решил похитить еще 1600 рублей.

В этот же день сельчанка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Ее брат признал вину и возместил ущерб. Ему назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

Помимо этого, у молодого человека конфисковали телефон, с помощью которого он совершил махинации с деньгами. Приговор вступил в законную силу.


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