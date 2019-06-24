В правительстве обсудили ремонт пензенских школ и детсадов

24 июня в правительстве Пензенской области на оперативном совещании обсудили, как прошли выпускные вечера и как ведется подготовка к ремонту школ и детсадов.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, не было ли зафиксировано каких-либо происшествий. Министр образования Александр Воронков отметил, что все прошло спокойно.

«Многие главы администраций лично присутствовали на выпускных, были организованы группы, которые следили за обеспечением безопасности», — рассказал министр.

Он отметил, что в рамках выпускных прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, и что патриотическим воспитанием в регионе будут заниматься постоянно, пока дети находятся в стенах школ.

Также Александр Воронков доложил о том, на каком этапе находится подготовка к ремонту школ. Губернатор поручил всем кураторам проанализировать ситуацию по каждому учебному учреждению, которое будет ремонтироваться.

«Каждый куратор должен проехать по каждому объекту, посмотреть план-график. Это касается не только школ, но и детсадов, и больниц», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По словам министра строительства региона Александра Гришаева, аукцион прошел по всем школам, которые были включены в основной список, в настоящее время работы начались везде.

«Проехали по всем объектам. Где выявились проблемы, дали неделю на обдумывание главам администраций, чтобы расторгнуть договор и найти нового подрядчика. По детсадам заключены договоры по трем районам из 17, в 10 районах идет процедура заключения, еще в четырех до конца месяца эта работа будет завершена», — рассказал он.