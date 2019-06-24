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В Пензе обсудят улучшение инвестиционного климата

24 июня в 11:12 106 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания 24 июня распорядился подготовить заседание штаба по улучшению инвестиционного климата.

«На прошедшей неделе главным событием стала «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным. В адрес главы государства поступило много обращений и вопросов. Многие из вас смотрели прямой эфир, члены правительства региона — в полном составе. Предприниматель Николай Кузяков задал вопрос об избыточных внеплановых проверках бизнеса. Это имеет место. Число плановых проверок контролирующих органы по требованию президента снижается, а вот количество внеплановых — возрастает», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился до конца месяца подготовить заседание штаба по улучшению инвестиционного климата, запросить необходимую информацию по проверкам бизнеса в Пензенской области и проанализировать ситуацию, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Пригласить на заседание данного штаба руководителей правоохранительных органов, контролирующих организаций для того, чтобы обсудить этот важный вопрос и выработать оптимальные решения по устранению факторов, мешающих развитию предпринимательства, — излишнего давления проверяющих органов на бизнес», — пояснил глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/166966/

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