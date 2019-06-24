В Пензе обсудят улучшение инвестиционного климата

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания 24 июня распорядился подготовить заседание штаба по улучшению инвестиционного климата.

«На прошедшей неделе главным событием стала «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным. В адрес главы государства поступило много обращений и вопросов. Многие из вас смотрели прямой эфир, члены правительства региона — в полном составе. Предприниматель Николай Кузяков задал вопрос об избыточных внеплановых проверках бизнеса. Это имеет место. Число плановых проверок контролирующих органы по требованию президента снижается, а вот количество внеплановых — возрастает», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился до конца месяца подготовить заседание штаба по улучшению инвестиционного климата, запросить необходимую информацию по проверкам бизнеса в Пензенской области и проанализировать ситуацию, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Пригласить на заседание данного штаба руководителей правоохранительных органов, контролирующих организаций для того, чтобы обсудить этот важный вопрос и выработать оптимальные решения по устранению факторов, мешающих развитию предпринимательства, — излишнего давления проверяющих органов на бизнес», — пояснил глава региона.