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В Пензенской области за сутки сгорело шесть машин

24 июня в 11:32 50 просмотров
, с 22 по 23 июня, во время анимальной жары сгорело шесть машин.

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В Пензенской области за сутки, с 22 по 23 июня, во время анимальной жары сгорело шесть машин.

По данным регионального ГУ МЧС, автомобиль может загореться по нескольким причинам. Первая — неисправная электропроводка. Часто причиной нарушения ее работы может стать неправильная установка магнитолы или сигнализации.

Вторая — утечка топлива или прочих жидкостей. Попадая на разогретые детали автомобиля, они легко воспламеняются. Третья — оставленная в салоне непотушенная сигарета.

Чтобы принять экстренные меры, в каждой машине должен быть огнетушитель. Он позволит оперативно потушить пламя. О том, что названная мера предосторожности — не простая блажь, говорит статистика. Так, с начала года, по данным регионального ГУ МЧС, в Пензенской области зафиксировали 53 возгорания транспорта, два человека пострадали. В 85% случаев причиной стала неисправность проводки.

«Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области просит автолюбителей быть более внимательней к соблюдению правил требований пожарной безопасности автотранспортных средств», — отмечают в ведомстве.


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