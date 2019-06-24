«Дамате» вручила подарки пензенским медалистам

Всего участниками торжественных мероприятий в Нижнеломовском, Колышлейском, Спасском, Вадинском и Мокшанском районах стало около десяти тысяч человек.



Группа компаний «Дамате» с 2012 года реализует в регионе проект по выращиванию и переработке мяса индейки. Количество рабочих мест постоянно увеличивается, а производственные площадки предприятия — отличное место для старта карьеры и профессионального роста.



Играет роль и высокая степень социальной защищенности персонала: зарплаты выплачиваются вовремя, регулярно проходят отчисления в соцфонды, по необходимости предоставляется жилье, предлагается бесплатное посещение спортивных учреждений и др. Специалисты «Дамате» имеют возможность регулярно повышать квалификацию: компания приглашает российских и западных экспертов для обмена опытом.



Напомним, в «Дамате» не первый год работает образовательный проект «Новое поколение», цель которого — показать подрастающему поколению перспективы работы в современной компании в сфере АПК.