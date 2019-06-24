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«Дамате» вручила подарки пензенским медалистам

24 июня в 17:37 98 просмотров
«Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, вручила подарки 65 медалистам в районах присутствия компании в Пензенской области.

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, вручила подарки 65 медалистам в районах присутствия компании в Пензенской области.

Всего участниками торжественных мероприятий в Нижнеломовском, Колышлейском, Спасском, Вадинском и Мокшанском районах стало около десяти тысяч человек.

Группа компаний «Дамате» с 2012 года реализует в регионе проект по выращиванию и переработке мяса индейки. Количество рабочих мест постоянно увеличивается, а производственные площадки предприятия — отличное место для старта карьеры и профессионального роста.

Играет роль и высокая степень социальной защищенности персонала: зарплаты выплачиваются вовремя, регулярно проходят отчисления в соцфонды, по необходимости предоставляется жилье, предлагается бесплатное посещение спортивных учреждений и др. Специалисты «Дамате» имеют возможность регулярно повышать квалификацию: компания приглашает российских и западных экспертов для обмена опытом.

Напомним, в «Дамате» не первый год работает образовательный проект «Новое поколение», цель которого — показать подрастающему поколению перспективы работы в современной компании в сфере АПК.


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