Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Молодые родители из Пензы рассказали, где лучше всего жить с детьми
В Пензенской области за сутки сгорело шесть машин
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
Семенович порассуждала о жизненном пути в боди с глубоким декольте
Пензячка ищет свидетелей ДТП в районе Барковки
В Пензе волонтеры показали, как живут два пса с разными темпераментами
В Терновке произошла массовая авария. ВИДЕО
Пензенец заметил в небе странный неопознанный объект. ВИДЕО
«Вся в тухлых наростах». Пензенец рассказал о больной рыбе в магазине
Ольга Бузова выставила на всеобщее обозрение свои ягодицы
Русская Кардашьян сразила поклонников фото в суперобтягивающем наряде
Фура изуродовала легковушку и уехала — соцсети
«Пять машин, три трупа». Очевидец поделился фото смертельного ДТП близ Степановки

Откусили? В селе Лемзяйка женщина купила странное мороженое

24 июня в 12:51 640 просмотров

Жительница села Лемзяйка Пензенского района поделилась в Сети фотографиями странной покупки.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте».

«Что это такое? Вот такое мороженое купили в магазине», — написала автор поста.

Судя по фото, у стаканчика с пломбиром как будто откусили половину, оставив только верхушку. Пользователи в комментариях предположили, что низ мороженого отломился при упаковке, это можно было заметить при выборе лакомства.

«Как же вы покупали? Видно же, что половина мороженого только в упаковке была. Пакет же полупрозрачный», — написала Любовь.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...