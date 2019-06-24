Откусили? В селе Лемзяйка женщина купила странное мороженое

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте».
«Что это такое? Вот такое мороженое купили в магазине», — написала автор поста.
Судя по фото, у стаканчика с пломбиром как будто откусили половину, оставив только верхушку. Пользователи в комментариях предположили, что низ мороженого отломился при упаковке, это можно было заметить при выборе лакомства.
«Как же вы покупали? Видно же, что половина мороженого только в упаковке была. Пакет же полупрозрачный», — написала Любовь.
Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора.