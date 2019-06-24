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В Богословке жестко опрокинулась иномарка

24 июня в 13:16 292 просмотра

В Пензенском районе в селе Богословка днем 24 июня произошла авария.

Фотография с места происшествия появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Очевидец пояснил, что иномарка опрокинулась у поворота на фабричный пруд примерно в 12.40.

«Водитель жив», — уточнил автор поста.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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