В Богословке жестко опрокинулась иномарка

В Пензенском районе в селе Богословка днем 24 июня произошла авария.

Фотография с места происшествия появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Очевидец пояснил, что иномарка опрокинулась у поворота на фабричный пруд примерно в 12.40.

«Водитель жив», — уточнил автор поста.

Официальной информации о случившемся нет.