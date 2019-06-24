В Госдуме опровергли информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

В российских вузах не сократится количество бюджетных мест. Об этом порталу RT сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах», — написал Вячеслав Никонов в Facebook.

Он отметил, что в связи с ростом числа выпускников школ количество бюджетных мест в вузах будут увеличивать.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что в вузах к 2024 году бюджетные места сократятся на 17%. В материале отмечалось, что к этому времени шансы поступить на бесплатное отделение уменьшатся примерно на четверть.