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В Пензе волонтеры показали, как живут два пса с разными темпераментами

24 июня в 14:50 230 просмотров
«ВКонтакте» появилось милое видео, героями которых стали две собаки.

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В группе пензенских волонтеров «ВКонтакте» появилось милое видео, героями которых стали две собаки.

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» показали, как живут в одной комнате два пса.

«Все мы такие разные! И порой так тяжело найти общий язык, особенно если вы с соседом такие полярные. Экстраверт Рушик всегда рад общению со всеми вокруг, солнце светит так ярко, корм такой вкусный, девочки такие милые, от радости так и хочется прыгать, целоваться и беситься. Интроверт Майк всегда — настороже. Он — задумчив, печален, будто чем-то озадачен. Ему не хочется общаться и уж тем более скакать как сумасшедшему.

Но так вышло, что эта пара живет вместе. Мы хотим верить, что оптимизм Руша заразителен, и хотя немного он поделится им с Майком», — поделились они.

Также волонтеры отметили, что обоим псам нужны дом и хозяин. Подробнее о них можно узнать тут.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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