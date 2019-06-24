В Пензе волонтеры показали, как живут два пса с разными темпераментами

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» показали, как живут в одной комнате два пса.

«Все мы такие разные! И порой так тяжело найти общий язык, особенно если вы с соседом такие полярные. Экстраверт Рушик всегда рад общению со всеми вокруг, солнце светит так ярко, корм такой вкусный, девочки такие милые, от радости так и хочется прыгать, целоваться и беситься. Интроверт Майк всегда — настороже. Он — задумчив, печален, будто чем-то озадачен. Ему не хочется общаться и уж тем более скакать как сумасшедшему.

Но так вышло, что эта пара живет вместе. Мы хотим верить, что оптимизм Руша заразителен, и хотя немного он поделится им с Майком», — поделились они.

Также волонтеры отметили, что обоим псам нужны дом и хозяин. Подробнее о них можно узнать тут.