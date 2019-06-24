Как в сауне. Пензенец пожаловался на жару в автобусах

Житель Пензы обратился в « Жалобную книгу » информагентства за помощью. Он рассказал, что в нескольких автобусах невозможно ездить из-за жары.

«Многие автобусы оборудованы кондиционером. Так почему в них ехать невыносимо? Ни одной форточки, как в сауне. Есть от силы пару автобусов, где кондиционер действительно работает. Но в большинстве автобусов он не работает», — написал пензенец.

Мужчина пояснил, что речь идет об автобусах № 66, 70, 82С и 130.

Напомним, подобная жалоба ранее поступала в информагентство «Пенза-Пресс». Тогда замглавы городской администрации Денис Леонтьев ответил, что все автобусы № 66 и № 70 соответствуют необходимым требованиям, в частности, по его словам, форточки там есть. В том автобусе, где их нет (маршрут № 66), установлена климатическая система, она вышла из строя, но ее починили. Что касается оснащения транспорта по маршруту № 130, оно находится в компетенции регионального минпромышленности, так как это — межмуниципальные перевозки.

По поводу автобуса № 82С информагентство направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации.