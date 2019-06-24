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В Пензенской области на пожилого рыбака завели дело

24 июня в 15:12 338 просмотров

В Тамалинском районе Пензенской области возбудили уголовное дело о незаконной добыче рыбы в местах нереста.

Установлено, что 30 мая 72-летний житель села Дуровка отправился на местный пруд, чтобы порыбачить. Однако в этот период был нерест, и ловля запрещена. Кроме того, пенсионер пользовался сетями, что также незаконно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожилого мужчину заметил бизнесмен, который арендовал пруд, он и вызвал на место полицейских. Оказалось, что дедушка успел наловить рыбу на 19 тысяч рублей — именно во столько оценили ущерб, причиненный водным ресурсам.

Расследование уголовного дела продолжается.


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