В Пензенской области на пожилого рыбака завели дело

Установлено, что 30 мая 72-летний житель села Дуровка отправился на местный пруд, чтобы порыбачить. Однако в этот период был нерест, и ловля запрещена. Кроме того, пенсионер пользовался сетями, что также незаконно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожилого мужчину заметил бизнесмен, который арендовал пруд, он и вызвал на место полицейских. Оказалось, что дедушка успел наловить рыбу на 19 тысяч рублей — именно во столько оценили ущерб, причиненный водным ресурсам.

Расследование уголовного дела продолжается.