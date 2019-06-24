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Пензячка ищет свидетелей ДТП в районе Барковки

24 июня в 15:51 218 просмотров
, которая произошла на Барковке.

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Жительница Пензы ищет очевидцев аварии, которая произошла на Барковке.

По словам автора поста, дорожно-транспортное происшествие случилось 23 июня.

«Просим откликнуться свидетелей, может, у кого-нибудь из проезжающих был видеорегистратор», — обратилась девушка к подписчикам группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте».

Также она опубликовала фотографии с места происшествия. На них видно, что в «двенадцатую» въехала другая отечественная легковушка. В результате у первой отлетел задний бампер, а у «копейки» помялась передняя часть.

Официальной информации о произошедшем нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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