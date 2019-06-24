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Семенович порассуждала о жизненном пути в боди с глубоким декольте

24 июня в 16:27 114 просмотров

Певица Анна Семенович опубликовала в своем Instagram-аккаунте соблазнительную фотографию в откровенном наряде.

На снимке звезда позирует в черном боди, которое едва прикрывает ее грудь. Певица накинула сверху легкий халат, волнительно прикрыв им бедра.

«У каждого — свой путь, не смотрите на других, не сравнивайте себя, просто знайте, вы — уникальная частица бытия. Этот мир для вас. Всем отличного дня и настроения, а у меня сегодня первый день отпуска. Вылетаю из Краснодара в Москву, а завтра на две недели — к солнцу и моим друзьям. Надеюсь, отосплюсь в отпуске, главное — не отъесться», — написала Анна под фото.

Поклонники отметили, что звезде идут откровенные наряды, которые подчеркивают ее большую грудь. «Как чувственно и элегантно», «прекрасная фигура», «обалденная грудь, не нужно ее прятать», — писали они в комментариях.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ann_semenovich/

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