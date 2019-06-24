«Бурановские бабушки» пожелали Городу Спутнику процветания (видео)

Артистки, выступившие на Международном фестивале творчества и рукоделия «Канитель», пробыли в Спутнике два дня и были удивлены увиденным.

«Район отличный, очень понравился! Идея великолепная, нигде такого не встречали. И придумали, и воплотили — бесподобно! Чувствуется, что и людям передается настроение этих цветных домов, мы здесь не встретили замученных или уставших лиц. Есть ощущение, что здесь живут очень радостные, отзывчивые, добрые люди», — отметили артистки, пожелав Спутнику и его жителям счастья, здоровья и процветания.

Афишу мероприятий можно посмотреть на сайте.