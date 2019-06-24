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В Заречном мужчина утонул на глазах у приятелей

24 июня в 17:25 174 просмотра

В городе Заречный Пензенской области утонул 47-летний местный житель. Следователи организовали проверку по данному факту.

Установлено, что мужчина пришел поплавать на озеро в Заречном вечером 23 июня. Около водоема он встретил приятелей, пообщавшись с ними, он залез в воду и неожиданно пошел ко дну. Его товарищи стали свидетелями случившегося, они вызвали полицию. Тело мужчины вытащили местные спасатели.

На погибшем никаких телесных повреждений не видно, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Устанавливаются все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1367328/

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