В Заречном мужчина утонул на глазах у приятелей

В городе Заречный Пензенской области утонул 47-летний местный житель. Следователи организовали проверку по данному факту.

Установлено, что мужчина пришел поплавать на озеро в Заречном вечером 23 июня. Около водоема он встретил приятелей, пообщавшись с ними, он залез в воду и неожиданно пошел ко дну. Его товарищи стали свидетелями случившегося, они вызвали полицию. Тело мужчины вытащили местные спасатели.

На погибшем никаких телесных повреждений не видно, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Устанавливаются все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.