Ширшина сравнила суд над ней с фантастическим фильмом

Экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина в своем последнем слове на суде отметила, что не сомневается в законности выделения земельного участка бывшему вице-губернатору Валерию Савину.

«Я не считаю себя виновной ни по одному из предъявленных мне обвинений, на протяжении всего хода предварительного следствия и рассмотрения дела в суде у меня сложилось стойкое впечатление, что все происходящее — съемки какого-то ужасного художественного фильма, настолько фантастическими мне казались предъявленные обвинения», — отметила она на заседании 24 июня.

По ее мнению, у дела изначально был обвинительный уклон, об этом, отметила Ирина Ширшина, говорит игнорирование показателей свидетелей.

«Единственное дело, которое интересовало обвинительную сторону — дело в отношении вице-губернатора. Я, несмотря на все угрозы, не давала показания против Валерия Александровича, не понимаю, как можно оговорить невиновного человека. Следствием это стало возбуждение против меня еще трех уголовных дел. Я не сомневалась и сейчас не сомневаюсь в законности предоставления ему участка, поскольку оно было подготовлено и согласовано всеми уполномоченными исполнителями, оснований сомневаться в компетенции сторудников администрации у меня не было. Я не вводила никого в заблуждение, не просила согласовывать проект постановления задним числом, а лишь участвовала в восстановлении утраченного ранее подписанного постановления», — сказала она.

По другим эпизодам, в которых ее обвиняют, бывший вице-мэр также не считают себя виновной.

«Я приношу извинения за эмоциональное поведение в отдельных эпизодах на процессе, это связано с той несправедливостью, которая сопровождает меня два года. Она коснулась не только меня, но и троих моих детей. От нее пострадали все члены моей семьи, и самое главное — непонятно за что. Прошу суд оправдать меня по всем эпизодам обвинения», — завершила Ирина Ширшина.

Напомним, гособвинитель Дмитрий Дырдов попросил суд приговорить женщину к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет.

Последнее слово Валерия Савина на суде — здесь.

Напомним, Валерия Савина обвиняют в мошенничестве, Ирину Ширшину — в мошенничестве, покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяну Титкову — в мошенничестве и покушении на мошенничество.