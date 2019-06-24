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Курс доллара снизился до 62 рублей

24 июня в 17:42 82 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 25 июня.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 63,1295 руб. до 62,9095 руб., а курс евро вырос — с 71,3490 руб. до 71,5973 руб.

Золото будет стоить 2 842,64 рублей за грамм, серебро — 31,09, платина — 1 638,29,палладий — 3 066,24 руб./гр.


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