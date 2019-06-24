В Кузнецке легковушка влетела в отбойник

В городе Кузнецке Пензенской области днем 24 июня произошло ДТП. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что Lada Granta врезалась в отбойник примерно в 16.30.

Судя по фото, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации нет.