Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Молодые родители из Пензы рассказали, где лучше всего жить с детьми
В Пензенской области за сутки сгорело шесть машин
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
На трассе под Каменкой столкнулись фура и легковушка
В Богословке жестко опрокинулась иномарка
В Кузнецке легковушка сбила пенсионерку
В страшной аварии в Каменском районе погибла молодая женщина
В жуткой аварии под Каменкой есть несколько пострадавших
Появились подробности страшного ДТП близ Степановки
На ул. 40 лет Октября Lada сбила пешехода
Появились подробности жуткой аварии на проспекте Победы
Под Сердобском иномарку унесло в кювет после столкновения с автогрейдером
Пензенцев предупредили об огромной пробке на трассе

В Кузнецке легковушка влетела в отбойник

24 июня в 17:59 40 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области днем 24 июня произошло ДТП. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что Lada Granta врезалась в отбойник примерно в 16.30.

Судя по фото, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...