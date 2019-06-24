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После падения подростка с карниза в усадьбе Воейкова возбудили дело

24 июня в 18:08 356 просмотров
упал с карниза здания усадьбы графа В. Н. Воейкова.

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В Каменском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка. Парень упал с карниза здания усадьбы графа В. Н. Воейкова.

Установлено, что компания ребят пришла днем 20 июня пришла к усадьбе, которая находится в собственности Каменки.

«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города Каменки своих обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, несовершеннолетний свободно прошел на второй этаж одного из строений архитектурного ансамбля усадьбы Воейкова, где через оконный проем забрался на внешний карниз и упал с него. Подросток получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время парень находится на лечении в больнице. Расследование продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1367394/

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