После падения подростка с карниза в усадьбе Воейкова возбудили дело

В Каменском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка. Парень упал с карниза здания усадьбы графа В. Н. Воейкова .

Установлено, что компания ребят пришла днем 20 июня пришла к усадьбе, которая находится в собственности Каменки.

«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города Каменки своих обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, несовершеннолетний свободно прошел на второй этаж одного из строений архитектурного ансамбля усадьбы Воейкова, где через оконный проем забрался на внешний карниз и упал с него. Подросток получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время парень находится на лечении в больнице. Расследование продолжается.