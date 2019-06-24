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В ГИБДД рассказали подробности аварии в Кузнецке

24 июня в 18:16 320 просмотров
, есть пострадавшие.

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На кузнецком участке трассы М-5 «Урал» в Пензенской области днем 24 июня произошла авария, есть пострадавшие.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на 751-м километре трассы столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 69-летнего мужчины и Lada Granta, за рулем которой находился 24-летний парень.

В результате происшествия пострадали оба водителя, а также четыре пассажира второй легковушки. Их госпитализировали. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях появились фото с места аварии, на них видно, как Granta после столкновения улетела в отбойник.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

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