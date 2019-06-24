Белозерцев: Нужно вводить новые должности работников культуры

«Я с огромным уважением отношусь к работникам сферы культуры. Я благодарен вам за ваш талант, за то, что, неся культуру через музыку, танцы, театр, вы делаете людей лучше», — обратился Иван Белозерцев к участникам праздника.

Среди выпускников 2019 года 35% решили поступать в профильные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов. Губернатор пожелал абитуриентам удачи и выразил надежду, что они вернутся в Пензенскую область квалифицированными специалистами, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Около 60% выпускников колледжа планируют трудоустроиться в учреждениях культуры и искусства Пензы, а также других городов и районов области.

«Я дал поручение министерству культуры: мы должны максимально трудоустраивать выпускников. Нам нужно вводить новые должности работников культуры, привлекать их для дополнительного образования. Бывая в населенных пунктах региона, я вижу, что вы очень востребованы», — отметил Иван Белозерцев.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры глава региона вручил благодарности губернатора преподавателям колледжа искусств.

Выпускниками Пензенского колледжа искусств в 2019 году стали 95 человек, из них 23 получили красные дипломы.