В селе Старое Демкино прошел фестиваль «Эрзя, мокша мора» (видео)

В Пензенской области традиции предков обретают новую жизнь и воплощение. В селе Старое Демкино Шемышейского района прошел фестиваль народной мордовской культуры «Эрзя, мокша мора», который приходится на праздник урожая.

Он прошел уже в шестой раз. Раньше праздник назывался «Пуре латка» и считался днем воды и урожая.

«Сегодня должен быть обливальный день. В молодости мы ходили с ведрами по деревне и обливали друг друга и прохожих водой из колодца. Это наша старинная традиция», — рассказал житель села Старое Демкино Иван Шишков.

«Одной из исторических традиций является встреча гостей с хлебом и медом. Также это обряд, когда эрзяно-мокшанский народ обращается к Богу и просит милости для людей. Это не идолопоклонство, а реконструированная традиция», — рассказала председатель общественной организации «Местная мордовская эрзяно-мокшанская национально-культурная автономия Пензы» Елена Бокалова.

Проводить возрожденный праздник решили на том же месте, что и 30 лет назад. С годами он обрел статус фестиваля. Поэтому ежегодно туда приезжают народные коллективы со всей Пензенской области, а также гости из соседних регионов. Причем многие предпочитают петь именно на мордовском языке, несмотря на его трудность.

Кроме выступления творческих коллективов, гостям праздника было на что посмотреть. Вдоль оврага раскинулись ряды палаток, где народные умельцы представили свое творчество. Также все желающие смогли попробовать национальную мордовскую кухню, но одной из главный достопримечательностей стал праздничный напиток — квас.

Не обошелся праздник и без подарков. Отличившимся жителям Шемышейского района на сцене вручили благодарственные письма, сообщает телеканал «Экспресс».