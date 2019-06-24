В Пензе мужчина заложил в ломбард собственность работодателя (видео)

Пензенец обратился в полицию с заявлением о краже. Из сарая на его дачном участке исчезли инструменты.

Полицейские выяснили, что к содеянному причастен 36-летний житель Владимирской области. Оказалось, что раньше он работал у мужчины, которого обокрали.

По словам подозреваемого, наниматель вовремя не платил зарплату, поэтому он решил сдать инструмент в ломбард. Мужчина собирался все вернуть, когда ему выплатят положенные деньги, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Жителю Владимирской области может грозить до пяти лет лишения свободы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».