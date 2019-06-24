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Губернатор ответил на вопросы пензенских студентов (видео)

24 июня в 20:17 228 просмотров
, будут ли льготные условия при параллельном обучении по нескольким компетенциям, и какие проекты наиболее популярны в студенческой среде и нуждаются в поддержке? Об этих и других проблемах поговорить напрямую с губернатором собрались 50 студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и Пензенского государственного аграрного университета.

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Куда пойти работать, будут ли льготные условия при параллельном обучении по нескольким компетенциям, и какие проекты наиболее популярны в студенческой среде и нуждаются в поддержке? Об этих и других проблемах поговорить напрямую с губернатором собрались 50 студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и Пензенского государственного аграрного университета.

До начала встречи активисты двух университетов продумывали вопросы — те самые, которые долгое время беспокоят студентов ведущих образовательных учреждений региона.

«Мы всегда готовы оказать помощь нашим студентам в разрешении вопросов, проблем, но некоторые моменты завязаны на более высоком уровне, и только там им могут оказать поддержку», — сказал проректор по непрерывному образованию ПГУАС Евгений Рылякин.

Одним из первых с главой региона пообщался командир студенческого строительного отряда «Спектр» Егор Иванов. Студент отметил, что из года в год количество желающих параллельно получать образование по рабочим профессиям растет. Но вместе с этим увеличивается и плата за обучение.

«Можно ли предусмотреть какие-то специальные условия для обучения бойцов студотрядов по этим профессиям?» — спросил он.

«Думаю, что это даст возможность большему количеству ребят, которые желают получить дополнительные компетенции, при финансовой поддержке правительства области, реализоваться и после поехать работать на стройки, на которые вас приглашают», — ответил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Еще одно направление работы, которое активно развивается на базе университетов, — добровольческая деятельность. Молодой проект «Волонтер в школе» — уникальная платформа для подготовки таких ребят с ранних лет. Однако пока немногие в регионе знают о ее существовании.

«В октябре-ноябре предполагается еще две школы волонтера для ребят из образовательных учреждений Пензы и Бессоновского района. В конце планируется дальнейшее взаимодействие волонтерского центра ПГУАС и отрядов в школах», — рассказала студентка ПГУАС Кристина Громова.

«Хочу поблагодарить вас, ваших коллег, ваш университет и всех тех, кто в регионе занимается этой важной и нужной работой. Понимаете, это очень важно, когда люди, которые в этом нуждаются, получают поддержку. Даже доброе слово «спасибо» много значит», — сказал губернатор.

Главе региона задали несколько десятков вопросов разного характера. В каждом Иван Белозерцев обещал детально разобраться, а представленные проекты поддержать на региональном уровне, сообщает телеканал «Экспресс».


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