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Пензенцам планируют восстановить водоснабжение к полуночи (видео)

24 июня в 20:19 214 просмотров
«Горводоканала» обещают завершить их к полуночи.

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День без воды. 24 июня половина Пензы осталась без благ цивилизации. Под отключение попали ряд улиц в Ленинском и Заводском районах. Причина — плановые ремонтные работы. Специалисты «Горводоканала» обещают завершить их к полуночи.

С 8.00 утра специалисты устраняли утечку и последствия просадки асфальтового покрытия на улице Некрасова. Ремонт планировали провести еще на прошлой неделе, но из-за череды выпускных у школьников его перенесли. Чтобы сократить продолжительность отключения холодного водоснабжения, параллельно с ремонтом на насосной станции по улице Кирпичная проводили работы по замене арматуры.

«Данная работа является плановой, но параллельно ведутся другие: по замене задвижек, запорной арматуры, затворов и так далее», — рассказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

Среди объектов, которые остались без холодного водоснабжения, — не только жилые дома, но и общественно-значимые учреждения, такие как больницы, детские сады и школы. Для них был организован подвоз технической воды. В финансово-экономическом лицее № 29 пришкольный лагерь перевели на сокращенный режим работы, а детей объединили в одну группу. Питание им было выдано в виде сухого пайка.

«С утра мы обеспечили всех питьевой водой, поэтому проблем быть не должно. Работа столовой временно прекращена, потому даже техническую, которую мы получили, невозможно использовать для приготовления пищи», — сказал директор финансово-экономического лицея № 29 Константин Уланов.

После завершения ремонтных работ холодное водоснабжение будет восстановлено. Согласно плану, это должно произойти не позднее 00.00, сообщает телеканал «Экспресс».


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