348 кузнецких юношей и девушек простились со школой (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области впервые часть выпускного вечера проходила не на привычном месте, центральной площади, которая сейчас ремонтируется, а на Холме воинской славы. Шагнувшие во взрослую жизнь выпускники городских школ выслушали напутствия и станцевали прощальный вальс.

Ко взрослой жизни юноши и девушки прошли по красной ковровой дорожке в центре Холма славы.

«Запомните, вы — кузнечане, люди из города с железным характером, и вам все по силам. Прославьте свои фамилии, город и страну. Мы будем ждать от вас высоких результатов, успехов и гордиться вами. Высокого полета, в добрый путь!» — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В 2019 году школы города закончили 348 человек. В рамках общегородского выпускного состоялось чествование юношей и девушек, которые добились наибольших успехов в обучении. 44 выпускника получили медали за особые успехи в учебе. Кроме того, многие из ребят за 11 лет проявили себя в спорте, искусстве и других областях. Отметили и заслуги родителей выпускников, а также директоров школ. Им вручили благодарственные письма от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, администрации Кузнецка.

«Это не только ваша заслуга, а также ваших учителей, родителей, дедушек и бабушек, которые на протяжении 11 лет были рядом, всегда помогали вам», — отметил глава города Кузнецка Владимир Назаров.

В завершении выпускного уже бывшие школьники станцевали традиционный прощальный вальс, а в небо взлетели десятки шаров — как символ надежды на светлое будущее выпускников, сообщает телеканал «Экспресс».