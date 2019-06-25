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Пушистый Халк ищет дом. Пензенцы залечили жуткие раны огромного котика

25 июня в 07:56 736 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о том, что их большой котик практически готов отправиться к любящему хозяину.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о том, что их большой котик практически готов отправиться к любящему хозяину.

«Котик покорил сердца многих, и мы очень благодарны за поддержку, которую вы оказали. Лекарства врач пока оставил, но раны уже практически полностью зажили. Уже скоро мы будем делать прививки и кастрацию красавчику, чтобы начать поиски дома для кошачьего очарования», — написали волонтеры в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Подробнее о котике можно узнать здесь.

Напомним, у пушистика на щеке была большая рана, похожая на укус собаки или след от ожесточенной драки с котом. Она начала гноиться и ему прописали курс антибиотиков. Котика за огромные размеры в шутку прозвали пушистым Халком, как большого персонажа из фильма.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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