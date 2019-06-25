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В Пензе после ремонта прорвало трубы на нескольких улицах

25 июня в 08:21 392 просмотра

В Пензе при включении воды после ремонта произошли прорывы труб. Об этом стало известно на оперативном совещании в мэрии 25 июня.

«Под плановое отключение попадали 330 домов, четыре детсада и шесть школ. В 18.00 «Горводоканал» вышел на режим, но после включения произошли прорывы на перекрестке улиц Кулакова-Суворова, улицах Тухачевского, Бекешской, Октябрьской. Работы будут проводиться сегодня в ночь», — сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.

Помимо этого, 25 июня воду отключат в одном многоквартирном доме на улице Московской. Отмечается, что это не связано с большим отключением, там произошел прорыв.

Алексей Михайлов добавил, что во время массового отключения 24 июня все нуждающиеся были обеспечены водой.


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