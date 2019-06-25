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В Пензе появятся новые участки под застройку

25 июня в 08:38 278 просмотров

В администрации Пензы на совещании 25 июня обсудили снос аварийных домов.

«Продолжаем сносить аварийные дома, сейчас работы ведутся на девяти из них, всего необходимо снести 57 объектов. Далее следует оперативно сформировать земельные участки и определиться с их назначением», — сказал глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

Вице-мэр Магомед Агамагомедов отметил, что в настоящее время ведется анализ этих участков, по нескольким он уже готов, информацию направили в управление муниципальным имуществом. Нужно определить вид разрешенного использования, чтобы предложить инвесторам.

Так, на улице Бригадной, 4 и 6 освободился участок в 0,6 га с разрешенным использованием под многоквартирный дом, на улице Пушанина — под индивидуальную застройку.

Есть и большие участки, например, на ул. Путевой — под магазин, на ул. Маркина — под склады или производство, на набережной Суры — под торговые помещения.

«У некоторых есть предложения по увеличению участка, мы разрабатываем с ними проекты межевания территории, чтобы это сделать», — добавил Магомед Агамагомедов.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что необходимо слышать инвесторов, это важно для развития города, иначе участки так и будут пустовать и превратятся в пустыри.


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