В Пензе появятся новые участки под застройку

«Продолжаем сносить аварийные дома, сейчас работы ведутся на девяти из них, всего необходимо снести 57 объектов. Далее следует оперативно сформировать земельные участки и определиться с их назначением», — сказал глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

Вице-мэр Магомед Агамагомедов отметил, что в настоящее время ведется анализ этих участков, по нескольким он уже готов, информацию направили в управление муниципальным имуществом. Нужно определить вид разрешенного использования, чтобы предложить инвесторам.

Так, на улице Бригадной, 4 и 6 освободился участок в 0,6 га с разрешенным использованием под многоквартирный дом, на улице Пушанина — под индивидуальную застройку.

Есть и большие участки, например, на ул. Путевой — под магазин, на ул. Маркина — под склады или производство, на набережной Суры — под торговые помещения.

«У некоторых есть предложения по увеличению участка, мы разрабатываем с ними проекты межевания территории, чтобы это сделать», — добавил Магомед Агамагомедов.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что необходимо слышать инвесторов, это важно для развития города, иначе участки так и будут пустовать и превратятся в пустыри.