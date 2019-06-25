В мэрии хотят снести самострой на ул. Беляева

В Пензе отметили положительную динамику по количеству самостроев. Это обсудили на совещании в мэрии, которое прошло 25 июня.

«Продолжается работа по выявлению самостроев, за май в адрес администрации из Госжилстройтехинспекции было направлено два уведомления по двум участкам: ул. Долгорукова, 4, ул. Беляева, 2Д. Строительство началось без разрешительной документации», — рассказал вице-мэр Магомед Агамагамедов.

Отмечается, что документацию по объекту на улице Долгорукова отправили в Госжилстройтехинспекцию на доработку, а на участке по улице Беляева документы отправили, чтобы в досудебном порядке снести все, что там успели построить, так как официально там должен быть склад. Кроме того, по 21 объекту документы находятся в судах для решения сноса.

Магомед Агамагомедов отметил положительную динамику с 2016 года. В 2019-м было выявлено всего четыре самостроя, в 2017 году их было около 40. По словам вице-мэра, это свидетельствует об эффективности работы.

«Бизнесменам мы обо всем рассказываем на круглых столах и совещаниях», — добавил Магомед Агамагомедов.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что необходимо донести до предпринимателей, что гораздо проще все оформлять по закону, чем потом ходить в суды.