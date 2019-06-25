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В администрации Пензы сообщили об инциденте на пляже ГПЗ-24

25 июня в 09:11 620 просмотров

На оперативном совещании в администрации Пензы обсудили безопасность местных жителей у воды.

«В жаркую погоду люди много времени проводят у воды, важно обеспечить безопасность горожан. Мы организуем рейды, увеличиваем число спасательных постов», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов рассказал, что в выходные на пляже в микрорайоне ГПЗ-24 сильно пьяный мужчина пытался зайти в воду, его остановил спасатель.

«В итоге пришлось вызвать скорую помощь. Медики увезли мужчину в психиатрическую больницу», — добавил он.

Виктор Кувайцев спросил об усилении работы по безопасности у воды. Ему ответили, что ничего не нужно.


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